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التعليم تعلن إجراءات التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج وبدءها 2 أبريل 2022

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:37 م
التعليم تعلن إجراءات التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج وبدءها 2 أبريل 2022 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 على دورين، مشيرة إلى أن امتحانات الدور الأول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 أبريل 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو 2022، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر أن تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.
 
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