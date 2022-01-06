الأمم المتحدة: سوء التغذية الحاد للأطفال فى إثيوبيا يتخطى النسبة العالمية

كتبت : هند المغربي

كشف فحص التغذية الذى أجراه مكتب الصحة الإقليمي في إثيوبيا والذى تم في 93 ولاية و 6 إدارات في المدن بالمنطقة الصومالية الاثيوبية، أن معدل سوء التغذية الحاد العالمي (GAM) يصل بالمنطقة إلى نسبة 18%، وهو أعلى من العتبة العالمية البالغة 15 %، وفقا لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا".

ولفت التقرير إلى أن النتيجة جاءت على خلفية فحص 813 ألف طفل دون سن الخامسة تم فحصهم بحثًا عن سوء التغذية، وتم تشخيص ما يقرب من 14000 طفل أو 1.7 في المائة بسوء التغذية الحاد، فى حين تم تشخيص أكثر من 137 ألف طفل أو حوالى 17 فى المائة على أنهم يعانون من سوء التغذية المعتدل.

ومن بين 222 ألف امرأة حامل ومرضع خضعن للفحص، وكانت حوالي 72 ألف امرأة أو 32 في المائة يعانين من سوء التغذية المعتدل وإن احتمالية تعرض مجتمعات الرعاة لمزيد من المعاناة من تأثير الجفاف مرتفعة إذا لم يتم اتخاذ جهود التخفيف بشكل عاجل.