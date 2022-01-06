اعتقال طبيب فى إيطاليا بتهمة سرقة لقاحات كورونا وإصدار شهادات تطعيم مزورة

فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات الإيطالية، طبيبا متهما بسرقة حوالى 120 لقاحا فى عيادة بمدينة أسكولى بيتشينو، وأيضا لقيامه بتزوير شهادات التطعيم، وفقا لصحيفة "دومونيو" الإيطالية.

وقال أومبرتو مونتى، المدعى العام لهذه المدينة الواقعة فى وسط إيطاليا، إن الفرضية الأولى للتحقيق تشير إلى أن الجرعات المسروقة كانت ستُتجاهل ولن تُستخدم لأغراض أخرى.

وأشاررت الصحيفة أنه كان من الممكن أن يستفيد حوالى 73 شخصا على الأقل من 150 شهادة التطعيم الصادرة عن طريق التزوير ، كما اعتقلت السطات شخص آخر وهو الوسيط الآخر اللذى يستخدمه الطبيب.

بدأت التحقيقات في سبتمبر 2021 واستمرت حتى ديسمبر، بعد أن سجلت السلطات الصحية بعض "الانحرافات في طرق التطعيم" للطبيب الذي تم التحقيق معه.

ويذكر أن وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر، أكدت أن الشرطة داهمت 24 منزلا فى 7 ولايات واعتقلت 22 شخصا بتهم تزوير شهادات التطعيم ضد وباء كورونا كما تم ضبط أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة المستخدمة في التزوير.

وقال وزير الداخلية النمساوي إن المشتبه بهم مجموعة غير متجانسة ولا توجد خصائص مشتركة سوى رفض لقاحات كورونا ومناهضة القيود الحكومية التى فرضت فى هذا الشأن.

وأضاف أنه سيتم تقديم جميع المزورين وزبائنهم إلى المحكمة، مشددا على أن التجارة المنظمة واستخدام شهادات التطعيم المزورة ليست مخالفة تافهة بل هي عمل إجرامي لافتا الى استمرار ملاحقة جميع الأشخاص الذين يستخدمون شهادات التطعيم المزورة وقبلهم المزورين والتجار.