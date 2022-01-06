اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 12:06 ص
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ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط 4.5% لتصل لـ6.3 مليـون برميل يوميا

الخميس، 06 يناير 2022 12:00 ص
ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط 4.5% لتصل لـ6.3 مليـون برميل يوميا نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة 4.5% لتصل إلى حوالي 6.3 مليـون برميل يوميا ، كمـا ارتفعت صـادراتها مـن الـنفط الخـام بنسبة 6.2% لتبلغ حوالي 3 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية ديسمبر 2021.  

 

 وتابع التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خـلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة 2 % لتصل إلى حوالي 2.1 مليون برميل يوميا ، كما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطيـة بنسبة 4.1 % لتبلغ حوالي 5.3 مليون برميل يوميا .

 

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهر نـوفمبر 2021 بمقـدار 72 ألـف برميل / يوم فقط مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.259 مليـون برميـل / يوم، و يتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهرى ديسمبر 2021 ويناير 2022 ليصل إلى 8.439 مليون ب / ى .


النفط

الولايات المتحدة

صادرات النفط

النفط الخام

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