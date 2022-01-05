اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 04:32 م
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مصر تصدر 59 شحنة غاز مسال من إدكو خلال عام 2021

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:17 م
مصر تصدر 59 شحنة غاز مسال من إدكو خلال عام 2021 تصدير الغاز "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول،عن تصدير نحو 59 شحنة غاز مسال من مصنع إسالة الغاز بإدكو خلال عام 2021.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مصنع إسالة الغاز بإكو يعمل بكامل طاقته، لافتا إلى أنه جارى التجهيز لتصدير عدد من الشحنات خلال شهر يناير الجارى.

يذكر أنه قد تم تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

ومؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 بلغت: 82.4 مليون طن مكافئ و8.4% زيادة فى الإنتاج بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالى 82.4 مليون طن بواقع حوالي 28.3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى53.1 مليون طن غاز طبيعى، و حوالى مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية. هذا وجدير بالذكر أن إجمالى إنتاج الثروة البترولية قد زاد بنسبة 8.4% عن عام2020، وذلك بسبب زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 17.2% بالمقارنة بعام 2020.


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صادرات الغاز

الغاز الطبيعي

مصانع الإسالة

مصنع اسالة الغاز بادكو

دمياط

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