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اتحاد المهن الطبية يُحقق إيرادات بقيمة 2 مليار و600 مليون جنيه خلال 2021

الخميس، 06 يناير 2022 01:12 م
اتحاد المهن الطبية يُحقق إيرادات بقيمة 2 مليار و600 مليون جنيه خلال 2021 الدكتور حسين عبد الهادى أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد حقق إيرادات بقيمة 2 مليار و600 مليون جنيه خلال عام 2021، مشيرا إلى أنه لأول مرة يشهد الاتحاد نمو بالايرادات السنوية بنسبة 30%، موضحا أن إيرادات عام 2020 بلغت مليار و950 مليون جنيه.
 
وأوضح عبد الهادى، فى بيان، أن الزيادة غير المسبوقة بالإيرادات كانت دافعا لمجلس الاتحاد فى اتخاذ قراراً بالإجماع بزيادة معاش الأعضاء بقيمة 100 جنيه، ليصبح 1000 جنيه شهرياً بدلا من 900 جنيه، بدءا من دفعة معاشات مايو 2022، بفارق فى القيمة الإجمالية للمعاشات المستحقة بحوالى 138 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى الاستمرار فى تحقيق زيادة فى الإيرادات بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% سنويا، وإلا فقد يؤدى ذلك إلى أزمة إكتوارية بصندوق المعاشات. 
 
وأضاف الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية،: أن زيادة قيمة الاشتراكات السنوية للنقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بات أمرا ضرورى، لتحقيق متطلبات الخبير الاكتوارى، بشأن زيادتها إلى 500 جنيه كحد أدنى لأقل شريحة فى الاشتراكات والتى مازالت قيمتها 90 جنيها سنويا، لافتا إلى أن زيادة الاشتراكات توصية لابد أن يتم طرحها بالجمعيات العمومية للاتحاد، وسيتم طرحها فى الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد المقرر لها شهر مايو.

اتحاد المهن الطبية

معاشات اتحاد المهن الطبية

ايرادات اتحاد المهن الطبية

حسين عبد الهادى

اليوم السابع بلس

حصاد 2021

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