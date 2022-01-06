اتحاد إيطالى: التضخم يزيد مخاطر افساد الانتعاش الاقتصادى

فاطمة شوقى

حذر المكتب الاقتصادى فى جمعية الباعة الإيطاليين (كونفيزيرتشينتي)، من حقيقة أن ارتفاع التضخم قد يزيد مخاطر إفساد عملية الانتعاش الجارية، وتعليقًا على البيانات الصادرة بهذا الشأن عن قبل المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء (إستات)، قال المكتب الاقتصادى إن "ارتفاع الأسعار مقروناً بالانتشار السريع للوباء، ينذران بإشعال شرارة التعافى القائم".

كما جاء فى البييان إن التسارع الإضافى للتضخم فى سبتمبر والناتج عن مكونات مختلفة: النمو فى أسعار سلع الطاقة، الذى يستمر وإن كان بوتيرة بطيئة، اقترن بعوامل موسمية، مثل خدمات النقل والأغذية الطازجة، إلى جانب العناصر المستحقة، وصولا إلى صعوبات الإمداد التى لا تزال قائمة على صعيد المواد الخام، بما فى ذلك الغذاء، مما يؤثر على أسعار بعض السلع أو مكوناتها"ن، وفقا لوكالة "آكى " الإيطالية.

وأشار إلى أن "عام2021 يغلق بمعدل تضخم 1.9%، وبحاصل 0.8 بالنسبة للمكون الأساسي”، مبيناً أن "التسارع فى الأشهر القليلة الماضية والتأثير الساحب فى عام 2022 مقلقان بشكل خاص".

وذكر "كونفيزيرتشينتى" أن "من الضرورى الانتباه إلى الديناميكيات لأنه، إذا تم إنشاء توقعات سلبية، فإن التضخم يخاطر بأن يغذى ذاته وينتشر ليشمل جميع القطاعات، مع وجود خطر قوى يتمثل بتعريض عملية الانتعاش للخطر".