إنجازات جامعة الزقازيق 2021.. تقدمت فى التصنيفات العالمية ضمن أفضل 1000 جامعة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق تقريرًا حول حصاد أداء الجامعة خلال عام 2021، يتضمن تقدم الجامعة على مستوى التصنيف العالمى للجامعات طبقًا للتصنيف US News، حيث احتفظت الجامعة بمكانتها ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا، وجاء ترتيب الجامعة فى المركز 884 جامعة على مستوى العالم بين 2005 جامعات عالمية.

كما تقدمت 50 مركزًا طبقًا لتصنيف TIMES HIGHER EDUCATION الدولى لتصنيف جامعات دول الاقتصاديات الناشئة، فى حين حققت الجامعة طفرة متقدمة طبقًا لتصنيف QS Arab Region University Rankings 2022 بوجودها ضمن شريحة أفضل 61-70 جامعة على مستوى الجامعات العربية بين 181 جامعة عربية مدرجة لعام 2022، فضلاً عن حصولها على المركز الثامن محليًا بين 31 جامعة مصرية مدرجة لعام 2022.

وفى تصنيف شنغهاى تقدمت الجامعة 100 مركز خلال عام 2021 عن عام 2020، فجاء ترتيب الجامعة فى شريحة أفضل 801 - 900 جامعة على مستوى العالم لعام 2021، كما تقدمت الجامعة فى تصنيف ويب ماتركس العالمى عن عام 2021 أكثر من 300 مركز.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأبحاث الدولية التى تم نشرها خلال عام 2021 بلغ 5379 بحث، مضيفًا فوز فريق كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط بمسابقة زوو هاكثون Zoohacathon 2020 الدولية.

وأفاد التقرير بإبرام الجامعة مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الجامعات الأجنبية؛ بهدف تبادل الخبرات الأكاديمية وتوفير منح ودورات تدريبية لطلاب وباحثى الجامعة، ومنها إبرام اتفاقية تعاون بين جامعة الزقازيق وجامعة TEXAS AM فى مجال الطاقة المتجددة لمنح درجة مشتركة، وكذلك مذكرة التفاهم المبرمة بين معهد الدراسات والبحوث الأسيوية بالجامعة وجامعة شانسكى – شيان – بالصين، وأيضًا مذكرة التفاهم بين جامعة كلية الزراعة بالجامعة ومجلس البحوث الزراعية والتحليل الاقتصادى بإيطاليا CREA.

ولفت التقرير لقيام الجامعة بتنفيذ مجموعة من القوافل الطبية بالعديد من قرى محافظة الشرقية ومنها قافلة قرية المناجاة الصغرى بمركز الحسينية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، حيث تم الكشف على أكثر من 1759 حالة فى 12 تخصصا طبيا، إضافة إلى العديد من القوافل الأخرى والقوافل البيطرية أيضًا.

وأوضح التقرير أن جامعة الزقازيق شهدت خلال عام 2021 البدء فى إنشاء جامعة الزقازيق الأهلية والتى تقع على مساحة 44 فدانا، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وتجديد شبكات الكهرباء بالجامعة بتكلفة 11 مليون جنيه، وافتتاح وحدة إطفاء بمستشفيات جامعة الزقازيق، وتجهيز وافتتاح مخبز التغذية العلاجية بمستشفى الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائى وحساسية الطعام كأول مستشفى بتلك الإمكانيات والتنوع فى تقديم الأصناف المختلفة فى مصر ودعمها من قبل المستشفيات.