جامعة الزقازيق تعتمد بروتوكولا علاجيا للسكتة الدماغية مجانا بمستشفيات الجامعة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اعتمدت جامعة الزقازيق بروتوكول علاج السكتة الدماغية باستخدام الأشعة التداخلية ولأول مرة بالمجان داخل قسم الاستقبال بمستشفى الحوادث بمستشفيات الجامعة، فى إطار ما تقدمه جامعة الزقازيق من توفير رعاية صحية متكاملة وتحت رعاية وبتوجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وما تسعى لتحقيقه لتقديم أعلى الخدمات والرعاية الطبية للمواطن، حيث تعد أول مستشفى بمنطقة شرق الدلتا تطبق بروتوكول السكتة الدماغية الحادة تطبيق متكامل بين أقسام الكلية والمستشفيات .

يذكر أن حالات السكتة الدماغية تتطلب التدخل الفورى والسريع للعلاج لإذابة الجلطات خلال الخمس ساعات الأولى وكذلك تجهيز بعض الحالات لعمل القسطرة المخية.

واشترك فى البروتوكول عدة أقسام بمستشفيات جامعة الزقازيق تحت إشراف الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، و الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات وبتنسيق من الدكتور أحمد العوامرى مدير مستشفى الحوادث.

يشارك فى البروتوكول أقسام أمراض المخ والأعصاب برئاسة الدكتور على سليمان وقسم الأشعة برئاسة الدكتورة منال التهامى وقسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمود طه، قسم الباثولوجيا الإكلينيكية برئاسة الدكتورة امل زيدان، وقسم التخدير والعناية المركزة برئاسة الدكتورة منى الهريسي.

ويعد تنفيذ هذا البروتوكول وما يحمله من إجراءات التشخيص وتوفير الأدوية اللازمة ولوازم القسطرة المخية عن طريق الأشعة التداخلية والتى تعد مرتفعة التكاليف وتقدر بما يقرب من ربع مليون جنيه قد تم توفيرها وتقديمها للمواطن بالمجان.

جدير بالذكر، أن الإحصائيات تشير إلى حدوث أكثر من 250 ألف حالة سكتة دماغية سنويا بمصر تنتهى أغلبها إلى الإصابة بالعجز الكلى أو الجزئى.