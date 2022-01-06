إعادة التيار الكهربائى لمنطقة زرزارة بالغردقة بعد انقطاع دام لعدة أيام

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، عودة التيار الكهربى لمنطقة زرزارة بالغردقة بعد انقطاع دام لعدة أيام بسبب مياه الأمطار التي شهدتها مدينة الغردقة السبت الماضي، والتي تسببت في أعطال في كابلات الكهرباء هناك.

وتابع اللواء عاطف وجدى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، حيث تم توجيه فريق من الفنيين بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، وتم إصلاح الأعطال واعادة التيار الكهربائى للمناطق بالكامل.

وأكدت محافظة البحر الأحمر، أن المحافظ وجه بعودة التيار الكهربائي لمنطقتى زرزاره، والسلام، وشارع الشوربجي، بعد شكاوى أهالى المنطقة زرارة بانقطاع الكهرباء.

وأكد محافظ البحر الأحمر علي جميع رؤساء المدن بتوفير فرق طوارئ، من جميع شركات المرافق في جميع المدن، حتى خلال فترة الإجازات والأعياد لتلقى أى بلاغات وسرعة حلها.