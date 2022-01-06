اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 10:20 ص
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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم بسبب وجبة تونة فى بنى سويف

الخميس، 06 يناير 2022 10:00 ص
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم بسبب وجبة تونة فى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي، اليوم الخميس، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، بعد تناولهم وجبة غذائية "تونة" داخل منزلهم بحى الرمد بمدينة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة الزوج وزوجته و3 أطفال بإشتباه تسمم غذائي، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، عقب تناولهم وجبة غذائية "تونة" ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

 

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل "خليل.م" 40 سنة، وزوجته "هبه.ع.ع" 35 سنة، وأبنائهم الأطفال "سيف" 14 سنة، و"عمر" 12 سنة، و"جاسر" 8 سنوات إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.


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