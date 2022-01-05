إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص يقيمون بجزيرة أبو صالح شرق النيل فى بنى سويف، باشتباه تسمم غذائي، اليوم الأربعاء، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقىء.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة 5 أشخاص يقيمون بجزيرة أبو صالح شرق النيل في بني سويف، باشتباه تسمم غذائي، اليوم الأربعاء، عقب شعورهم بحالة إعياء عبارة عن مغص وقيء، فدفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

وجاءت أسماء المصابين كالتالى:

حسنة حسين أحمد أحمد، 63 سنة، وعظيمة حسين أحمد 53 سنة، و ابتسام حسين أحمد، 23 سنة، وحسناء حسين أحمد، 51 سنة، و فريده علي أحمد 42 سنة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل المستشفى.