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إصابة 5 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز بأحد المنازل فى المنيا

الخميس، 06 يناير 2022 06:38 م
إصابة 5 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز بأحد المنازل فى المنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة أعياء إثر تسرب غاز بأحد المنازل بمدينة المنيا وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفى المنيا العام يفيد بوصول 5 أشخاص بينهم طفلين إلى المستشفى فى حالة إعياء نتيجة تسرب الغاز بالمنزل.

 

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية عن تسرب غاز بمنزل بمدينة المنيا مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم إسعافهم وخروجهم من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم .


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