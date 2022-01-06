تسريب غاز بمنطقة الدراسات فى المنصورة وانتشار الرائحة والحماية المدنية تنشر بالمكان

شهدت منطقة ترعة المنصورية بنطاق حي شرق المنصورة ، انتشار رائحة غاز بالمنطقة نتيجة تسريب بأحد المواسير، مما أدي إلى حدوث حالة فزع بين الأهالي.

وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى شرطة النجدة، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المنطقة، وسيارات الإطفاء ومسئولي حي شرق المنصورة ، وضباط مباحث قسم ثان المنصورة ، وتم استدعاء شركة الغاز وبالفحص تبين وجود تسريب غاز بأحد المواسير بناحية ترعة المنصورية، بجوار كوبري جديلة ، نتيجة مرور شاحنة ثقيلة

وعلى الفور قامت شركة الغاز بغلق المواسير الخاصة بالتسرييب، وتم تحديد المكان الصادر منه الغاز،جاري إصلاح الخط، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.