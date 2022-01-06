إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بنى سويف المنيا

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بنى سويف المنيا، أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري أمام قرية بنى قاسم دائرة مركز ببا جنوب المحافظة.

ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من "أسماء ع . أ" 19 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمني، و"علاء حجازي شحاته" 29 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني، و"محمد رضا أحمد" 22 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني، و"صديقة خ ك" 20 سنة مصابة بإغماء، إلى مستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.