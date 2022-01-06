اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بنى سويف المنيا

الخميس، 06 يناير 2022 10:47 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بنى سويف المنيا اسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بنى سويف المنيا، أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

 

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري أمام قرية بنى قاسم دائرة مركز ببا جنوب المحافظة.

 

ونقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من "أسماء ع . أ" 19 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمني، و"علاء حجازي شحاته" 29 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني، و"محمد رضا أحمد" 22 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني، و"صديقة خ ك" 20 سنة مصابة بإغماء، إلى مستشفى ببا المركزى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

حادث سير

حوادث الطرق

مرور بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة