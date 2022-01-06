اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بسبب السرعة الزائدة بطنطا

الخميس، 06 يناير 2022 10:10 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بسبب السرعة الزائدة بطنطا انقلاب سيارة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهد شارع البحر أحد أكبر الشوارع الرئيسية بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، حادث انقلاب سيارة ملاكى عدة مرات بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة قائدها واثنين آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقى بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى بشارع البحر داخل مدينة طنطا، مما أسفر عن إصابة قائدها واثنين آخرين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى طنطا الجامعى بعد إصابتهم بكسور وجروح متفرقة فى أنحاء الجسم.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الحادث.

 

 

 


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