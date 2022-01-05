اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 10:10 م
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مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بإدفو بأسوان

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:36 م
مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بإدفو بأسوان حادث - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، مساء اليوم، الأربعاء، فى إنقلاب سياره ملاكى، بالقرب من نزلة إدفو بالقرب من المدخل الشمالى لمدينة إدفو شمال أسوان.
 
 
وكان مرفق إسعاف أسوان، تلقى إخطارا ، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بنزلة إدفو بالقرب من المدخل الشمالي للمدينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وانتقلت القيادات الأمنية.
 
 
ودلت التحريات أن الحادث نجم نتيجة للسرعة الجنونية، مما أدى إلى إنقلاب السيارة، واسفر الحادث عن مصرع شخصين وأصيب راكب ثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثث المتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية والمصاب إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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