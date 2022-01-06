إصابة 16 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى أطفيح

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

أصيب 16 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من بنى سويف اتجاه الجيزة وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بأطفيح بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.