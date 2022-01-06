اليوم السابع
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إصابة طفل فلسطينى ووالده بشظايا رصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرة بالخليل

الخميس، 06 يناير 2022 02:10 ص
إصابة طفل فلسطينى ووالده بشظايا رصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرة بالخليل عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى
رام الله-أ ش أ:

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أصيب طفل فلسطينى ووالده بشظايا رصاص مطاطي، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي،  مسيرة مطالبة باسترداد جثمان شهيد فى بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل الواقعة بجنوب الضفة الغربية.

 

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطى صوب مركبة مواطن فلسطيني، ما أدى إلى إصابته وطفله الذى لم يتجاوز عامين ونصف بشظايا الرصاص والزجاج المتناثر من المركبة، وتم نقلهما إلى مركز طبى لتلقى العلاج، كما أصيب العشرات بالاختناق.

 

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.

 

 


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أخبار فلسطين

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