اليوم السابع
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الخميس، 06 يناير 2022 04:24 م
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إصابة طالب سقطت عليه أجزاء من منزل أثناء مروره بأحد شوارع قرية بالغربية

الخميس، 06 يناير 2022 04:13 م
إصابة طالب سقطت عليه أجزاء من منزل أثناء مروره بأحد شوارع قرية بالغربية سقوط أجزاء من منزل
الغربية مصطفى عادل

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أصيب طالب بالصف الثانى الثانوى بجروح إثر سقوط أجزاء من منزل عليه بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، على رأسه أثناء مروره أسفل المنزل، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ بسقوط أجزاء من منزل على شخص أثناء مروره أسفل المنزل.

 

وبالفحص تبين أن المصاب طالب بالصف الثانى الثانوى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وإخطار مجلس المدينة لإجراء معاينة للمنزل، وإعداد تقرير هندسى حوله.

 

 

 


مدير أمن الغربية

كفر الزيات

محافظة الغربية

إنهيار اجزاء من منزل بكفر الزيات

مركز كفر الزيات

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