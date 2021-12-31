إصابة طالب سقط من علو بقرية "هو" في قنا

صابر سعيد

أصيب طالب، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من علو بقرية "هو" في مركز نجع حمادي شمال قنا وتم نقله إلي المستشفي.



تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة محمد عبد المبدي محمد، 17 عاما، آلام في الظهر، إثر سقوطه من علو بقرية هو في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الطالب إلي مستشفي بهجورة لتلقي العلاج.



وكان قد لقي شاب مصرعه، في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع شاب في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل من بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد ناصر عبد النبي، 17 عاما، في حادث تصادم السيارة والدراجة البخارية بنجع حمادي شمال المحافظة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.