أمن الجيزة يضبط طالبا متهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها عبر السوشيال

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب، لاتهامه لابتزاز طالبة، وتهديدها بنشر صور خاصة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإقامة علاقة معها بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من والد طالبة تبلغ من العمر 17 سنة، اتهم فيه أحد الأشخاص بابتزاز ابنته، وتهديدها بنشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لإقامة علاقة معها.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أن المتهم طالب، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته أنكر الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.