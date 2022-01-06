محافظ المنيا يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد بعدد من المطرانيات والكنائس

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، التهنئة للأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة.

رافق محافظ المنيا في زيارته، الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، واللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وممثلين عن الأزهر والأوقاف.

وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار، والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياَ الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيداَ لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعاً.

وأكد المحافظ أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام، وأن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون يداً واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، مشيراً إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

وسيواصل المحافظ اليوم، تقديم التهنئة لكنائس ومطرانيات جنوب المحافظة، حيث سيزور مطرانية الأقباط الارثوذكس بديرمواس، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بملوي، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبو قرقاص.