أسعار تذاكر القطارات الروسية الجديدة العاملة بالوجهين القبلى والبحرى

كتب رضا حبيشى

ننشر أسعار تذاكر القطارات الروسية العادية "ذات التهوية الديناميكية" الجديدة العاملة بكافة خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلى والبحرى انطلاقا من محطة القاهرة، وصولا إلى محطات الوقوف المختلفة المدرجة بخطوط الجمهورية، وذلك خلال التقرير التالى:

ـ القاهرة ــ بنى سويف 30 جنيها .

ـ القاهرة ــ المنيا 40 جنيها.

ـ القاهرة ــ أسيوط 50 جنيها.

ـ القاهرة ــ سوهاج 55 جنيها.

ـ القاهرة ــ قنا 65 جنيها.

ـ القاهرة ــ الأقصر 75 جنيها.

ـ القاهرة ــ أسوان 85 جنيها.

ـ القاهرة - بورسعيد 40 جنيهًا.

ـ القاهرة - بنها 20 جنيهًا.

ـ القاهرة - بركة السبع 25 جنيهًا.

ـ القاهرة - قويسنا 20 جنيهًا.

ـ القاهرة - طنطا 25 جنيهًا.

ـ القاهرة - إيتاي البارود 30 جنيهًا.

ـ القاهرة - كفر الدوار 35 جنيهًا.

ـ القاهرة - سيدي جابر 35 جنيهًا.

ـ القاهرة - الإسكندرية 35 جنيهًا.

ـ القاهرة - العامرية 40 جنيهًا.

ـ القاهرة - العلمين 50 جنيهًا.

ـ القاهرة - مطروح 60 جنيهًا.

ـ القاهرة - المنصورة 30 جنيهًا.

ـ القاهرة - منيا القمح 20 جنيهًا.

ـ القاهرة - الزقازيق 25 جنيهًا.

ـ القاهرة - السويس 40 جنيهًا.

ـ القاهرة - الإسماعيلية 30 جنيهًا.

ـ القاهرة - القنطرة غرب 35 جنيهًا.

ـ القاهرة - شبين الكوم 25 جنيهًا.

ـ القاهرة - منوف" 20 جنيهًا.

ـ القاهرة - ميت غمر 25 جنيهًا.

ـ القاهرة - كفر الشيخ 30 جنيهًا .