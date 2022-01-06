كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 6-1-2022، أمام الجنيه المصرى وذلك لعدم وجود تعاملات داخل البنوك المصرية خلال الإجازة الرسمية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 17.63 للشراء، 17.83 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 17.63 للشراء، 17.83 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.15 جنيه للشراء، 21.33 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.