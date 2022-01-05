يبدأ بعد قليل.. اعرف طقوس احتفال الطائفة الإنجيلية فى مصر بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الإنجيلية بعد قليل، بعيد الميلاد المجيد ، فى قصر الدوبارة حيث يتم توفير "وصلة SDI" لنقل الاحتفال على الهواء مباشرة بشاشة Clean Feed.

ويأتى الحفل وسط التزام كامل بإجراءات الوقاية اللازمة، وفقا للتعليمات، من ارتداء الكمامة، وضمان تطهير اليدين والمعدات بقدر الإمكان.

وننشر خلال السطور التالية برنامج الاحتفال كالآتى:

صلاة افتتاحية

ترنيمة جمهورية.

قراءة كتابية

ترانيم /كنتاتا

صلاة

كلمة القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور أندريه زكي

ترنيمة ختامية.