اليوم السابع
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وزير الكهرباء يصدر قرارا بتعيين على عبد الفتاح وكيلا دائما للوزارة

الأربعاء، 05 يناير 2022 12:32 م
وزير الكهرباء يصدر قرارا بتعيين على عبد الفتاح وكيلا دائما للوزارة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، قرارا بتعيين الدكتور على عبد الفتاح وكيل أول وزارة الكهرباء لشئون مكتب الوزير وكيلا دائما للوزارة ، و الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء.
 
وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن هذه القرارات تأتى فى إطار إعادة هيكلة المسميات الوظيفية بالهيئات و الوزارات الحكومية ، موضحا أنه تم الغاء منصب وكيل أول الوزارة بجميع القطاعات الحكومية ومن بينها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وكيل أول الوزارة سيتم تعيين رؤساء مراكز للادارات المركزية بدلا منهم ، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير الهيكل الإداري بما يتماشى مع سياسة الدولة 
 
الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد الفتاح كان يشغل منصب وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير لمدة 3 سنوات و لم يتجاوز عمره ال50 عاما ، واستطاع أن يكون حلقة وصل بين وزير الكهرباء والمواطنين من خلال متابعة شكاوى المواطنين والتواصل معهم لحين التأكد من حل المشاكل بشكل جذرى حتى لا تتكرر.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

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