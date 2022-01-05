وزير الصحة الفلبينى يخضع للحجر الصحى عقب إصابة أحد موظفيه بكورونا

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قال وزير الصحة الفلبينى فرانسيسكو دوكيه، إنه يخضع للحجر الصحى عقب ثبوت إيجابية أحد الموظفين العاملين معه لفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية، فى نشرتها الإنجليزية الثلاثاء، أن دوكيه لم يجر فحص الكشف عن فيروس كورونا بعد، وأوضح أنه سيجرى اختبار الكشف عن الفيروس غدا، معربا عن أمله أن تكون نتيجته سلبية، وأشار إلى أنه سيظل قيد الحجر الصحى حتى 8 يناير الجارى أو لمدة 10 أيام بشكل إجمالي، مضيفا أنه لا يعانى من أى أعراض إصابة بالفيروس.

كانت وزارة الصحة الفلبينية أعلنت فى وقت سابق اليوم تسجيل 5434 إصابة جديدة بكوفيد-19 فى البلاد و18 وفاة جديدة، وبلغ إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى الفلبين مليونين و861 ألفا و119 حالة، فى حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 51 ألفا و604 حالات.