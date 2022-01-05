نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتى الحقوق والطب البيطرى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الامتحانات.

وفى نفس السياق، واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولاته لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تفقد أعمال الامتحانات بكلية الحقوق، يرافقه الدكتور رضا عبد الحليم عميد الكلية والوكلاء.

وقام نائب رئيس الجامعة خلال جولته بمتابعة سير الامتحانات، والمرور على اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأكد الدكتور تامر سمير، انتظام سير الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، مشيدا خلال جولته بالتجهيزات والاستعدادات اللازمة للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

كما تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، سير الامتحانات بكلية الطب البيطرى، رافقه خلال الجولة الدكتورة أمانى عباس عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

واطمأن الدكتور تامر سمير على انتظام لجان الامتحانات بالكلية ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الامتحانات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بتجهيزات الكلية واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.