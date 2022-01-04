رئيس جامعة بنها: حريصون على تقديم كل الدعم لتوفير دم آمن لمساعدة أهالينا المرضى

القليوبية - إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الدكتورة نانسي عبد الحي مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية والشرقية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز عيسى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم والمساعدة فى توفير دم كافى وآمن وفعال لمساعدة المرضى داخل محافظة القليوبية وذلك من خلال التعاون مع مركز خدمات نقل الدم القومية بالقليوبية، حيث تم تنظيم عددا من حملات التبرع بالدم داخل كليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والإدارة العامة لرعاية الشباب.

من جانبها، وجهت الدكتورة نانسى عبد الحي الشكر لرئيس الجامعة، وكافة المشاركين في الحملة من الجامعة سواء قيادات أو عاملين أو طلاب على تعاونهم ومبادرتهم من أجل المساهمة في إنقاذ أرواح المرضى.

وأشارت، إلى أن أطباء فريق الحملة قاموا بعمل استبيان لجميع الطلاب المتبرعين للإطمئنان على صحتهم وقياس الضغط، بالإضافة إلي قيام فريق التمريض بالحملة بعمل بعض التحاليل قبل التبرع للطلاب المتبرعين وتم تسليم كل طالب ظرف مغلق فيه نتيجة التحاليل الخاصة به بعد اسبوع واحد من التحليل.

وخلال اللقاء قامت الدكتورة نانسي بتقديم درع المركز لرئيس الجامعة تقديرا لجهود الجامعة فى الحرص على توفير دم كافي وآمن وفعال لمساعدة المرضى.