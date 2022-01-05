موريتانيا تلغي حجوزات وفودها المسافرة إلى "إكسبو دبي" بسبب تفشي كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ألغت موريتانيا حجوزات وفودها التي كان مقررا أن تسافر خلال أيام إلى دبي للمشاركة في الأسبوع الوطني الخاص بموريتانيا في هذا المعرض الدولي بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وبررت الحكومة قرارها إلغاء السفر بتصاعد إصابات فيروس كورونا في البلاد، وكذا عالميا بسبب تحدي متحور "أوميكرون"

وكان مقررا أن تسافر هذا الوفود على متن طائرة خاصة، وأن تضم رسميين ورجال أعمال وفاعلين مجتمعين وإعلاميين.

ودعت الحكومة الأشخاص الموجودين هناك في دبي للتواصل مع وزاراتهم الوصية لترتيب الأمور تفاديا للإغلاق المحتمل.

وفى السابق، أعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان إصابة الرئيس محمد ولد الغزواني بفيروس كورونا، وسبق أن أعلن وزير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف أن موريتانيا سجلت عدة حالات من متحور أوميكرون.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع موجة متصاعدة من فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل حالات من المتحور أوميكرون، وتتمركز الموجة أساسًا في العاصمة نواكشوط، وذلك وفق نشريات وزارة الصحة، وقررت السلطات إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.