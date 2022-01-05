موريتانيا تعلق سفر الوزراء والمسؤولين للخارج بعد إصابة الرئيس بكورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أصدر رئيس الوزراء الموريتانى محمد ولد بلال، اليوم الثلاثاء تعميما بتعليق سفر جميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين للخارج، إثر انتشار فيروس كورونا في البلاد بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

ويشمل التعميم جميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين الموريتانيين، حيث تم تعليق مهامهم إلى الخارج حتى إشعار آخر.

وشهدت موريتانيا تصاعدا في الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة وسجلت مساء الثلاثاء أكثر من 800 إصابة، كما سلجت البلاد حتى الآن 14 إصابة بمتحور إوميكرون سريع الانتشار.

وفى السابق، أعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان إصابة الرئيس محمد ولد الغزواني بفيروس كورونا، وسبق أن أعلن وزير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف أن موريتانيا سجلت عدة حالات من متحور أوميكرون.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع موجة متصاعدة من فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل حالات من المتحور أوميكرون، وتتمركز الموجة أساسًا في العاصمة نواكشوط، وذلك وفق نشريات وزارة الصحة، وقررت السلطات إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.