اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

موريتانيا تعلق سفر الوزراء والمسؤولين للخارج بعد إصابة الرئيس بكورونا

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:23 م
موريتانيا تعلق سفر الوزراء والمسؤولين للخارج بعد إصابة الرئيس بكورونا موريتانيا- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر رئيس الوزراء الموريتانى محمد ولد بلال، اليوم الثلاثاء تعميما بتعليق سفر جميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين للخارج، إثر انتشار فيروس كورونا في البلاد بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

ويشمل التعميم جميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين الموريتانيين، حيث تم تعليق مهامهم إلى الخارج حتى إشعار آخر.

وشهدت موريتانيا تصاعدا في الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة وسجلت مساء الثلاثاء أكثر من 800 إصابة، كما سلجت البلاد حتى الآن 14 إصابة بمتحور إوميكرون سريع الانتشار.

وفى السابق، أعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان إصابة الرئيس محمد ولد الغزواني بفيروس كورونا، وسبق أن أعلن وزير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف أن موريتانيا سجلت عدة حالات من متحور أوميكرون.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع موجة متصاعدة من فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل حالات من المتحور أوميكرون، وتتمركز الموجة أساسًا في العاصمة نواكشوط، وذلك وفق نشريات وزارة الصحة، وقررت السلطات إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.


موريتانيا

كورونا

رئيس الوزراء الموريتانى محمد ولد بلال

اصابة رئيس موريتانيا بكورونا

حكومة موريتانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة