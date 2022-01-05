اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 08:51 ص
أكرم القصاص
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منتجو "أوبك+" يوافقون على زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:00 ص
منتجو "أوبك+" يوافقون على زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل اوبك
ا ش ا

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قرر وزراء الطاقة والنفط، في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين "أوبك +"، إضافة الزيادة الإنتاجية الشهرية وقدرها 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل.
وذكرت منظمة أوبك - في بيان الثلاثاء، في ختام الاجتماع الوزاري عبر الفيديو، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي - أنه تقرر إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري ال(19) لمنظمة أوبك وخارجها، وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لشهر فبراير المقبل.
 
ولفت البيان إلى أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لأوبك وغير الأعضاء في المنظمة في 2 فبراير المقبل.

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