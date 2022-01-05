معاينة صالة "جيم" اشتعل بها حريق فى العجوزة تنفى الشبهة الجنائية

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لصالة ألعاب رياضية " جيم" بالعجوزة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتحديد سبب نشوب الحريق.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية. واستمع رجال المباحث لأقوال مدير الصالة لكشف سبب نشوب الحريق، حيث لم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل صالة ألعاب رياضية فى العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط لمحاصرته ومنع امتداده، وتم السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

واشترطت إدارة الحماية المدنية على قاطنى العقارات السكنية مجموعة من الإجراءات الوقائية من حرائق الماس الكهربائى التى تندلع داخل الشقق، ومن تلك الخطوات:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.