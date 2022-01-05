مطار الغردقة يستقبل 21 رحلة طيران روسية تقل قرابة 3 آلاف سائح روسى

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، 21 رحلة طيران روسية من المطارات الروسية المختلفة تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح روسى الجنسية، ضمن قرابة 180 رحلة روسية أسبوعية تصل للغردقة.

وتتبع الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى الإجراءات الاحترازية المتبعة بدقة شديدة منذ نزول السائح لأرض المهبط، وصولا للفندق السياحى المقرر الإقامة فيه.

وتشهد فنادق الغردقة ومرسى علم خلال الأيام الحالية نسبة إشغالات مرتفعة خاصة مع احتفالات رأس السنه الجديدة التى احتفل بها عدد كبير من السياح من جنسيات مختلفة بمدينة الغردقة ومرسى علم.

ويستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الاربعاء، 4 رحلات دولية من المطارات العالمية المختلفة، ضمن 81 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الاسبوع الجارى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية علي الركاب الوافدين.