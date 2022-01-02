مطار الغردقة يستقبل 117 رحلة طيران دولية تقل قرابة 12 ألف راكب

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم الأحد، 117 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 12 ألف سائح على مدار اليوم، وتصل الرحلات من مختلف المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة.

وضمن رحلات اليوم استقبل مطار الغردقة 19 رحلة طيران روسية من المطارات الروسية المختلفة تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح روسي الجنسية، ضمن قرابة 180 رحلة روسية أسبوعية تصل للغردقة.

وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr.