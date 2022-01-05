مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم سيارتين نقل بالدائرى الأوسطى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل أعلى الطريق الدائرى الأوسطى بدائرة قسم حلوان، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في الطريق الأوسطى بمنطقة حلوان بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ووضعت إدارة المرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.