محافظ مطروح يكرم أعضاء الجهاز التنفيذى لجهودهم فى إنجاز المشروعات

مطروح - حسن مشالي

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، وحرص في بداية الاجتماع على تكريم عدد من المتميزين من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ومنحهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية، تقديراً وعرفاناً لجهودهم وتفانيهم فى العمل، والذي انعكس على حجم المشروعات الخدمية، لخدمة أهالي المحافظة، وتحقيق حياة كريمة لمواطنيها.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، خلال احتفالية خاصة نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

وشهدت الاحتفالية، عرض فيلم لعدد من المشروعات والافتتاحات التي تمت خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ووجه محافظ مطروح، الشكر للعاملين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكداً أن هذا التكريم هو لجميع العاملين بالمحافظة، لجهودهم المستمرة، التي ساهمت فى حسن سير منظومة العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن سبب النجاح هو تضافر وتناغم جهود كافة الجهات، والعمل بروح الفريق والأسرة الواحدة من أجل تحقيق هدف واحد وهو مصلحة المواطن المطروحي.

ودعا المحافظ، الجميع على استمرار الجد والعمل، لاستكمال مسيرة التنمية بالمحافظة، وتحقيق رضا المواطن، بكافة القرى والنجوع تلبية كافة مطالبه، لتحظى محافظة مطروح بمكانتها المميزة بين محافظات الجمهورية، فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بها، وإقامة العديد من المشروعات القومية بها واعتبارها مستقبل التنمية بمصر.

ومن جانبهم تقدم أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بالشكر والعرفان للواء خالد شعيب محافظ مطروح، على هذه اللفتة الكريمة بالتكريم وحرصه الدائم وتقديم كافة أوجه الدعم والتوجيه للصالح العام، وتذليل أية عقبات، لإتمام كافة المشروعات فى توقيتها الزمني المحدد، التي تم إنجازها خلال العامين الماضيين، لخدمة المواطن فى كافة المجالات.

ووجه محافظ مطروح، الشكر للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام لحسن تنظيم الاحتفالية، وظهورها بالشكل اللائق بالجهاز التنفيذي بالمحافظة.