اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يناير 2022 08:30 م
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محافظ سوهاج يشهد احتفالية "إحنا الممكن" لدعم ذوى الهمم.. صور

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:15 م
محافظ سوهاج يشهد احتفالية "إحنا الممكن" لدعم ذوى الهمم.. صور جانب من الحفل
سوهاج محمود مقبول

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شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذى نظمه طلاب "من أجل مصر" بجامعة سوهاج؛ لدعم الأشخاص ذوى الهمم من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائبي رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وممثلي الجمعيات الخيرية، والأطفال والشباب من ذوي الهمم وأولياء أمورهم.

 

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى وآيات من الذكر الحكيم تلاها مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي قدمها ذوي الهمم، كما تضمن الاحتفال مجموعة من الفقرات الترفيهية والألعاب الرياضية، والتي أقيمت بملاعب جامعة سوهاج .

 

ويذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قام بتسليم عدد 38 جهاز لاب توب مخصص للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسان النعماني، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائبي رئيس الجامعة، ويسري الشلقامي مدير مكتب الأورمان بسوهاج، وذلك ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

الطالب طه يغنى بالحفل
الطالب طه يغنى بالحفل

 

لحظة وصول المحافظ الاحتفالية
لحظة وصول المحافظ الاحتفالية

 

جانب من العرض
جانب من العرض

 

منصة الاحتفال الرئيسية
منصة الاحتفال الرئيسية

 

صورة تذكارية مع المحافظ
صورة تذكارية مع المحافظ

 

طالب من ذوى الهمم
طالب من ذوى الهمم

 

محافظ سوهاج مع ذوى الهمم
محافظ سوهاج مع ذوى الهمم

 

السلام الجمهورية بإحتفالية احنا الممكن
السلام الجمهورية بإحتفالية احنا الممكن

 

محافظ سوهاج بشارك احتفالية احنا الممكن
محافظ سوهاج بشارك احتفالية احنا الممكن

 

جانب من احتفالية احنا الممكن
جانب من احتفالية احنا الممكن

 

 


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