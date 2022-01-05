محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة وضع ضوابط توزيع جبانات أخميم الجديدة

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة المختصة بوضع الضوابط والشروط اللازمة لتوزيع جبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، بحضور المستشار محمود زين المستشار القانونى للمحافظة وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وممثلي إدارات "الشئون القانونية، والمتابعة الميدانية، والتفتيش المالي والإداري، والأملاك "، أعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع مناقشة ضوابط وشروط توزيع 176 "مقبرة"، بجبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، على أبناء مدينة أخميم عوضا عن الجبانات القديمة التي تم منع الدفن بها، ومن أهم تلك الشروط أن يكون المستفيد من أبناء مدينة أخميم الأصليين أو مقيم إقامة دائمة بها، وألا يكون المتقدم أو أحد أفراد عائلته قد تسلم حوش بالجبانات الجديدة، أو تسلم 4 مقابر فردية فأكثر.

كما يقصر حق من يخصص له حوش أو مقبرة على حق الانتفاع فقط ولا يجوز البيع أو التنازل عن الحوش أو المقبرة لأشخاص آخرين، وفي حالة حدوث ذلك تؤول الملكية للوحدة المحلية ويلغى التخصيص، وفي حالة تساوي المتقدمين في الشروط الموضوعة من قبل اللجنة يتم عمل قرعة علانية.

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة عمل حصر على الطبيعة للمستحقين؛ ليتم التوزيع العادل مقبرة جديدة مقابل مقبرة قديمة، على أن يتم تخصيص 4 مقابر للصدقة بواقع 4 عين للسيدات، و4 عين للصدقة للرجال.