شركة مياه الشرب تبحث سبل التعاون مع جامعة سوهاج بالمجالات العلمية والتطبيقية

سوهاج محمود مقبول

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أساتذة كلية العلوم بجامعة سوهاج لبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل إلى أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ومنها بحث سبل تحسين جودة مياه الشرب المنتجة ودراسة المشكلات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحى وعقد دورات تدريبية فى مجالات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى وتوجيه الباحثين لإجراء بحوث فى مجال المياه وفتح باب التسجيل بالدراسات العليا الموجهة لمجال مياه الشرب والصرف الصحى.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، انتهت من تدريب مسئولى الجهات المعاونة فى نشر رسائل التوعية المائية بمحافظة سوهاج، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن التدريب استمر لمدة يومين لتعريف المشاركين بكيفية اعداد رسائل التوعية المائية وكيفية توعية الجمهور بها هذا، بالاضافة إلى تدريبهم على المبادي الاولية فى السباكة وكيفية إصلاح صنابير المياه والتسربات بجميع الأدوات الصحية بالمنزل بهدف الحفاظ على المياه المهدرة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير التوعية والتثقيف أنه تم زيارة محطة مياه سوهاج غرب للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب ودور الشركة فى توفير كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك زيارة مقر الخط الساخن 125 للتعريف بكيفية استقبال شكاوى المواطنين والإجراءات التى تقوم بها الشركة لحل تلك الشكاوى كما تم زيارة مركز خدمة العملاء الرئيسى للتعرف على أهم الخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء للمواطنين.