محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال صيانة الطريق وبوابة مدخل شرم الشيخ

جنوب سيناء ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة له، اليوم الاربعاء، يرافقه فيها اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، أعمال صيانة بوابة ومدخل شرم الشيخ وأعمال إعادة الطريق إلى أصله وصيانته وإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي كانت تعرضت له مدينة شرم الشيخ مساء السبت الماضى.

وتابع المحافظ أعمال التجميل والتشجير وزراعة أحواض الزهور وأعمال استكمال ميدان مدخل المدينة من اتجاه طور سيناء، بالإضافة لأعمال التشجير وزراعة الزهور بالطريق الدائري بالمدينة.

وخلال الجولة، تابع أيضا اعمال التجميل بالميادين الرئيسية والطرق وزراعة الزهور، وأعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ وتطوير ميداني السلام والصداقة طبقا لمعايير MITA العالمية فى إطار الاستعدادات لمنتدى شباب العالم ومؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.