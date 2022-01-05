محافظ المنوفية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

المنوفية - محمد فتحى

بعث اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً الله أن يعيده على الأخوة الأقباط وجموع المصريين بالأمن والسلام والرخاء.

كما أرسل محافظ المنوفية برقيات تهنئة وباقات ورود لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، ونيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والسادات، القس رأفت لوقا صموئيل ممثل الطائفة الإنجيلية بالمنوفية وراعى الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وبركة السبع، لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد.

وقدم المحافظ خالص تهنئته القلبية لهم ولشعب الكنيسة بتلك المناسبة، مؤكداً أن أبناء مصر جميعا نسيج واحد يجمعهم وطن واحد يعملون على رفعته وتقدمه، وهنأ محافظ المنوفية جموع المسيحيين من أبناء محافظة المنوفية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيراً إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكافة المصريين ًتحت القيادة الرشيدة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.