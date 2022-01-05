محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس بالمحلة وطنطا

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، محيط الكنائس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، حيث شملت الجولة تفقد محيط (كنيسة الحمرا مطرانية طنطا، كنيسة مارى جرجس، كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة وكنيسة العذراء بالمحلة الكبرى).

وأشاد محافظ الغربية بجهود رجال الوحدات المحلية فى تكثيف أعمال النظافة، دهان البلدورات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار، كما وجه المحافظ بمنع الإجازات خلال الـ 48 ساعة القادمة لحين انتهاء الأعياد.

رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، والمحاسب أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة.