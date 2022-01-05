محافظ الغربية: محور مرورى جديد وكورنيش بالمحلة بطول 5300 متر

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له أن المحلة الكبرى ستشهد خلال الفترة الحالية واحدة من أكبر خطط الرصف والتطوير التى ستعيد للمدينة رونقها الحضاري.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد كورنيش مدينة المحلة والذى سيتم تنفيذه على غرار كورنيش طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وخلال الجولة تفقد المحافظ الكورنيش الذى سيتم تنفيذه بطول 5300 متر على ثلاث مراحل، الأولى وبدء العمل بها بطول 1500 متر بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع، فى حين ستبدأ المرحلة الثانية بداية من المجمع الصناعى بطول 1400 كيلو متر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة من خلال إنشاء محور مرورى يمتد حتى طريق محلة أبو على - سمنود بطول 2400 متر .

وفى سياق آخر تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل المحلة أمام مزلقان السكة الحديد بناحية منشأة البكرى الذى يتم تطويره بتكلفة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه، وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا المشروع يساهم بشكل كبير فى تحقيق سيولة الحركة المرورية سواء فى مدخل المحلة أو شوارعها الداخلية بما يتواءم مع المشروعات الجارى تنفيذها فى مدينة المحلة الكبرى.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى الحميات، حيث كان فى استقباله الدكتور محمد عينر مدير المستشفى والدكتور مصطفى فايد وكيل المستشفى، حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجديد والتى تتم داخل 6عنابر لتسع 114 سرير منها (16 سرير عناية مركز و64 عناية متوسطة).

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، علاء النمر رئيس حى أول المحلة، المحاسب أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة.