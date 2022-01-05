محافظ أسيوط يعتمد إطلاق اسم الشهيد باهر تقوى مكارى على مدرسة كوم أبو حجر

أسيوط - فريق المحافظات

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرار إطلاق اسم الشهيد باهر تقوي مكاري على مدرسة كوم أبو حجر للتعليم الأساسي بمسقط رأسه بقرية كوم أبو حجر التابعة لمركز صدفا، تقديرا لتضحياته وتخليداً لذكراه وتعزيزاً لقيم الانتماء والولاء في نفوس ووجدان أبناء الوطن.



وأوضح محافظ أسيوط، أن نهج المحافظة هو إطلاق أسماء الشهداء على مدارس ومنشآت عامة بمسقط رأسهم تكريمًا وتقديراً لهم وتخليداً لذكراهم ليكونوا نموذج يحتذى به للأجيال القادمة، مؤكدا عطائهم وتضحيتهم بأنفسهم لحماية البلاد واستقرارها داعيًا ذويهم بأن يفتخروا بأبنائهم وأزواجهم كشهداء عظماء فدوا البلد بأرواحهم للحفاظ على أمنها واستقرارها.



ووجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب الذين جادوا ومازالوا يجودون بأغلى ما يملكون في مواجهة الإرهاب ليحيا وطننا في أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة، مؤكداً أن شعب مصر يعي جيداً ويدرك حجم وعظم ما تقدمه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة فى حفظ أمن ومقدرات الوطن.