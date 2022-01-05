"كأنها زينة عيد الميلاد".. الثلوج تغطى البيت الأبيض

كتب: إيهاب محمد

شارك الحساب الرسمي Whitehouse علي إنستجرام صورة لطيفة لتساقط الثلوج علي البيت الأبيض، وكيف بدا الأمر وكأنه زينة تزين المكان.



حساب البيت الأبيض عل انستجرام

وعلق الحساب الرسمي Whitehouse حيث كتب:" بدايه ثلجيه هنا في البيت الأبيض".



البيت الأبيض

وكانت قد تتضمن الزينة التقليدية للكريسماس في البيت الابيض هذا العام، شجرة الكريسماس، وزينتها المعتادة من أجراس ونجوم، وبابا نويل، لكن زينة السنوات السابقة ضمت عربة إطفاء، وقطار بخارى، وحتى طائرة هليكوبتر، وكشف موقع سى إن إن، أن زينة الكريسماس، لا تهدف فقط إدخال البهجة إلى المنازل، بل إلى تسليط الضوء على القصص غير الشائعة عن الماضى للسياسيين الأمريكيين.

ويتضمن تصميم الزينة سنويًا، التركيز على عهد رئاسي جديد، أو ذكرى سنوية رئيسية في البيت الأبيض في بعض الأحيان، وتتّبع تسلسلًا زمنيًا رئاسيًا، يبدأ من عهد الرئيس الأمريكي جورج واشنطن، وتتنقّل عبر العهود المتعاقبة.

وفى سنة من السنوات، تضمنت زينة عيد الميلاد، سيارة إطفاء، وهى كمثال مستوحاة من من الحريق الذي اندلع خلال إحياء الرئيس الأمريكي هيربرت هوفر ليلة الميلادية في الجناح الغربي عام 1929، فى حين أن المروحية فتشير إلى دوايت أيزنهاور، أول رئيس أمريكى، الذى كان يستخدم المروحية بشكل منتظم فى التنقل.

وزينة الكريسماس، هذا العام، ليست مجرد لوحة لشجرة الكريسماس، بل تقتبس من خطاب للرئيس جونسون عام 1965، دعا خلاله الكونجرس إلى إلغاء إجراءات التصويت التمييزية المفروضة على الأمريكيين من أصل أفريقي.

ومن ناحيته أوضح رئيس جمعية البيت الأبيض التاريخية، ستيوارت ماكلورين لـcnn، أن كل زينة لعيد الميلاد يرافقها كتيّب، قائلا: "إنها ليست منتج للبيع بالتجزئة"، متابعًا "هذه الزينة لا نبيعها فقط بهدف جمع الأموال، مثل البسكويت أو الفشار أو ألواح الشوكولا. إنها أداة تثقيفية أيضًا".