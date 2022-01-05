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قافلة طبية للكشف على الأهالى بالوحدة الصحية فى ترعة ناصر بالأقصر.. صور

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:31 م
قافلة طبية للكشف على الأهالى بالوحدة الصحية فى ترعة ناصر بالأقصر.. صور قافلة طبية للكشف على الأهالى فى الوحدة الصحية بترعة ناصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تنظيم فعاليات قافلة طبية بالوحدة الصحية بترعة ناصر فى مختلف التخصصات، للكشف على المواطنين بقرية ترعة ناصر، وذلك بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات المهندسة صباح منصور نائب أول مركز ومدينة إسنا، وتحت إشراف الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، وصالح غانم رئيس الوحدة المحلية بكومير.

وفى هذا الصدد قوال الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، فى بيان صحفى، تم تنظيم القافلة الطبية بالوحدة الصحية بترعه ناصر بالتخصصات التالية:- (باطنة وعيون وأطفال وأذن وحنجره وجلدية وعظام) وبوجود نخبه من المتخصصين على رأسهم كل من الدكتور مينا روماني والدكتور بيشو والدكتورة زينب محمود، وباقي الفريق القائم علي العمل، وأعضاء الجمعية المشرفة على القافلة الطبية.

وفى نفس السياق احتفلت مديرية الشباب والرياضة باليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم، وذلك بمركز شباب السلام بإسنا، بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الخيرية، وبمشاركة عدد 100 من أبناء محافظة الاقصر من ذوى الهمم، وقد تضمن برنامج الحفل، إقامة مسرح عرائس وفقرات فنية وغنائية وفقرات ترفيهية وتوزيع الهدايا التذكارية للأطفال.

وخلال الحفل أكد صلاح رشوان مدير عام المديرية، أن الجميع يسعى لاستثمار كل فكر وابتكار وإبداع وإنتاج للعمل، والعمل على دمج اصحاب الهمم فى المجتمع والحصول على حقوقهم مثل كافة فئات المجتمع، وعليهم واجبات يحرصون على أدائها وهو ما سيساهم فى تنمية وطننا الغالى مصر والنهوض به حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

توافد المواطنين على قافلة ترعة ناصر
توافد المواطنين على قافلة ترعة ناصر

 

جانب من القافلة الطبية بمدينة اسنا
جانب من القافلة الطبية بمدينة إسنا

 

فحص المواطنين ضمن قافلة قرية ترعة ناصر
فحص المواطنين ضمن قافلة قرية ترعة ناصر

 

قافلة طبية لدعم الأهالى فى الوحدة الصحية بترعة ناصر
قافلة طبية لدعم الأهالى فى الوحدة الصحية بترعة ناصر

 

قافلة طبية للكشف على الأهالى فى الوحدة الصحية بترعة ناصر
قافلة طبية للكشف على الأهالى فى الوحدة الصحية بترعة ناصر

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