غلق 1122 منشأة طيبة وضبط 1005 أخرى مخالفة لشروط السلامة المهنية خلال عام بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال عام 2021 بشن عدد من الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها أسفرت عن تنفيذ عدد 1122 قرار غلق للمنشآت الطبية الخاصة المخالفة، كما تم إصدار الترخيص لعدد 358 منشأة طبية خاصة بواقع (207 عيادات طبية و60 عيادة أسنان و32 مركزا طبيا و8 عيادات تخصصية و29 معمل تحاليل طبية و20 مركز علاج طبيعي و2 مستشفى خاص)، كما تم فحص 218 شكوى والرد عليها وتحرير 832 محضر بالشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية خلال عام 2021 بالمرور على 16522 منشأة دوائية بالمحافظة أسفرت عن ضبط 2446180 (قرص /عبوة / وحدة) أدوية ومستلزمات طبية مخالفة منها 678 قرص ترامادول)، بالإضافة إلى 8 أطنان بودرة بيضاء ومواد خام مجهولة المصدر معدة للتصنيع، وتحرير 4755 محضر شرطة ومحاضر إدارية للمنشآت الدوائية المخالفة، وضبط عدد 5 مؤسسات تقوم بتجارة المواد المخدرة والمهربة، ورفع عدد 817 مذكرة بالغلق الإداري، وصدور 817 قرارا بالغلق الإداري.

كما تم إصدار عدد 482 رخصة للمؤسسات الدوائية، وعدد 413 قرارا بإلغاء الترخيص لمؤسسات دوائية أخرى، وضبط 95 مؤسسة تعمل بدون ترخيص، وضبط 91 مؤسسة بها مخالفات أخرى، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية خلال عام 2021 بشن حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية والأسواق أسفرت عن إعدام 631 طنا، 142كجم أغذية فاسدة، وضبط 668 طنا، 697 كجم أغذية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 3029 منشأة غذائية (لعدم وجود ترخيص – وجود خطر داهم علي الصحة العامة)، وتحرير 17510 محاضر شرطة، كما تم سحب 48331 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، وإصدار 15582 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على 3373 رسالة أغذية مستوردة، وإصدار عدد 7955 شهادة سعة تخزينية للرسائل الغذائية الواردة، واستخراج 36740 شهادة صحية لمتداولي الأغذية.

كما قامت إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية خلال عام 2021 بالمرور على عدد 1802 منشأة عامة، وصناعية وصحية ومحطات معالجة مياه شرب وصرف صحي، للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها وتم ضبط 1005 منشأه مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اصحابها، كذلك عقد 80 دورة تدريبية، وفحص 36 شكوى والرد عليها، والمشاركة في لجان التراخيص، ولجان التحكيم الطبي بعدد 24، وكذلك حصر حوادث الطرق والتي بلغت 12073 حادثة .