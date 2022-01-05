"صحة الشرقية": 2.7 مليون سيدة استفادت من الخدمات الطبية لمبادرة "صحة المرأة"

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية المشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لأكثر من 2 مليون و790 ألف سيدة بالمحافظة حتى الآن.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تنظيم فرق طبية تقوم بتقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال الزيارات المنزلية، والعيادات الطبية المتنقلة، مضيفًا أن الفرق الطبية بالمبادرة قدمت الخدمة الطبية بمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، من إجراء عمليات جراحية لاستئصال أورام الثدي، والفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وتقديم العلاج اللازم، وذلك منذ إنطلاق فاعليات المبادرة، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر 18 فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من18 :25 عام، ومن 25 : 35 عام، وأكثر من 35 عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".

وأشار إلي أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي، مضيفاً بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد علي الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع اتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.